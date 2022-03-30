占基利狠批韋史密夫行為：如果畀我肯定告佢索償2億

「出爐影帝」韋史密夫（Will Smith）在《奧斯卡金像獎》舞台上怒摑基斯洛克（Chris Rock）搞到「一地都係花生」，個個變身評論員談論事件。連日來均有名人紅星批評韋的行為過火，就連韋的諧星好友占基利（Jim Carrey）亦向韋「踩多一腳」，在訪問中狠批他的行為！

占氣憤地表示韋史密夫打完人之後根本就應該被現場保安帶離場，他說：「而最我感噁心就係，（韋獲奧斯卡）在場觀眾為仍起立歡呼，簡直令人反感。荷里活根本就係冇骨氣嘅一群人，呢件事真心令人覺得我哋已唔再係最有型嘅人。」此外，占爺亦提及基斯不起訴韋是不想將事情搞大。他說：「如果畀着朝早就會宣布，我要向韋索償2億美元（約15.6億港元），因為呢段片會永遠喺度，佢將會無處不在，呢個羞辱將會持續好耐。」他亦訓斥韋：「你想喺觀眾席上叫罵、表達不滿，或者喺社交網發文都無所謂。但係你冇權走上台然後對某某塊臉揮拳，只因為佢哋講咗啲咩嘢。」除了占基利之外，「貓女郎」Zoe Kravitz亦於社交網留言暗寸韋打人。

另方面，白宮通訊總監貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）昨日（29日）在白宮新聞發布會中亦被記者問到「奧斯卡掌摑事件」，有記者問她白宮會否譴責此暴力行為。她表示沒有白宮方面的官方回應。而她知道美國總統拜登(Joe Biden)並未有機會觀看奧斯卡。