自稱估到大S撻着具俊曄　小S汪小菲突隔空開火

台灣女星大S（徐熙媛）2月喺南韓同老公具俊曄登記結婚，早兩日再喺台灣完成註冊手續，正式完婚，其前夫汪小菲一直封口唔多作評論，點估到佢忍足成個月，竟然被大S妹妹小S（徐熙媛）一說話辣㷫！尋日（29日）小S喺日前錄好嘅自家節目《小姐不熙娣》預告片中，狂講大S離婚後同具俊曄重逢嘅契機，仲話自己一下子就估到家姐新歡就係具俊曄。前姐夫汪小菲就喺今早（30日）5點幾轉發該片，寸嘴挑機：「是嗎？你早猜到了？甚麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」佢仲喺評論區咄咄迫人大鬧：「每天就你蹦噠歡，有完沒完？」

一直去到上午8點，汪小菲怒火仲未熄，竟罕有爆出自己同大S近年嘅轇轕，矛頭直指小S：「第一我沒喝酒，只是沒完沒了的。第二，我的孩子在台北，我已經很妥協了，第三，你姐都沒說甚麼，你天天的跟這兒嘚瑟甚麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚！」隨後更取消關注小S微博。而小S則引用台灣弘一大師格言別錄回應前姐夫：「人之謗我也，與其能辯，不如能容；人之侮我也，與其能防，不如能化。」意解「別人譭謗我，與其與他辯解，不如寬忍他。別人欺侮我，與其提防，不如化解。」

而預告片中，小S原話係提到大S主動同佢坦白有拖拍：「她（大S）就跟我說可能有交到男朋友了，而且那個人你也認識。」小S驚訝回應：「不會是他（具俊曄）吧？」佢又引述具俊曄當時嘅說造：「此刻他才發現，原來她在他心裏一直有一個很深的位子，他們當時是在最相愛的時候被迫分開，所以他們彼此雙方都留了很深很深的遺憾。」