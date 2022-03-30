齊齊出海！《海賊王》、《大力水手》變潮着！

唔知大家有冇發覺一個有趣現象，就是近年每逢有品牌跟我們熱愛的卡通動漫跨界合作，總會造成搶購熱潮。其實都好難怪大家會起哄追捧，事關這些動漫都是回憶殺，只要見到有品牌跟它合作出周邊商品或服飾，也自然會勾起回憶和共鳴，即使平日不愛追潮流的，也會因太喜歡動畫而入手甚至着上身。最新鮮滾熱辣的例子有意大利品牌GCDS與勁Hit動漫《海賊王ONE PIECE》合作推出的男女膠囊服飾系列，以及街頭品牌NOAH與英國百年品牌Barbour合力打造的《Popeye大力水手》系列，粉絲們見到又豈會不心動？

繽紛海賊聯乘

原來此系列的創意總監 Giuliano Calza一向熱愛日本漫畫，所以今次特別從《海賊王》的海底場景吸取靈感，創作了一個繽紛多彩的時裝系列。款式方面，不但網羅保齡衫、工裝風衞衣，更有針織衫、長款T恤和連身衣等。每一件都加入《海賊王》圖案點綴，例如綴滿水晶的粉色超大開胸衫上，有大名鼎鼎的多弗朗明哥；短款衞衣上又出現了白星公主的蹤影。加上色彩繽紛又印滿動畫元素的睡衣套裝、闊腳褲、手工鈎織上衣、短裙和連身裙，讓人一穿就秒變動畫中的人氣角色，投入航海世界。

大力水手都變潮

除了日本動漫外，來自美國的長青卡通《Popeye大力水手》也是不少人的童年回憶。大力水手是一個受歡迎的美國卡通角色，自1920年誕生以來就大受歡迎，他的標誌是一身水手服，嘴裏叼着煙斗，吃菠菜就變得力大無窮。近日人氣街頭品牌NOAH就聯同英國百年品牌Barbour，以大力水手的形象，推出全新的春夏系列。今回除了推出T-Shirt、長袖條紋圓領衫、針織衫、西裝長褲，更有經典的Barbour Bedale系列外套。後者採用乾式上蠟處理及對比色花呢紋內裡設計，背面印上大大個大力水手肖像，十分搶眼。此系列已登陸紐約、東京及大阪等地的NOAH門市，而Barbour Bedale亦將於倫敦Dover Street Market上架,想入手就留意了！