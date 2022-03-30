限薪令4,000萬人封頂　點解頂流肖戰冇影響？

內地2020年頒布「限薪令」，限制演員總片酬不能超過5千萬元人民幣（含稅），去年開始「清朗行動」，國家廣電總局更要求影視製作單位要節約，唔少製作公司再進一步壓低藝人薪酬，當紅藝人慘遭大幅減薪，好似2020年就接拍古裝劇《斛珠夫人》嘅小生陳偉霆同花旦楊冪就被傳減價七成，以3,000萬人民幣（下同，約3,400萬港元）片酬開工。

近日有內地製片人大爆料，指好多一線演員片酬由5,000至8,000萬，減至原來嘅一半，依家4,000萬已係極限。文中提及一位一線小花因演技受到觀眾質疑，喺疫情開始後就逐年下減，以前一套戲要價4,000幾萬，依家2,000萬不到，劇集由137萬減至60萬不到，雖然文中冇點名道姓，但網友靠一線女演員近年推出作品數量計數，猜測製片人暗示緊Angelababy或倪妮。

該製片人續稱，依家嘅「限薪令」對於近兩年躋身一線嘅演員嚟講其實冇乜太大衝擊，因為佢哋本身都未去到天價片酬，3、4,000萬已經係唔錯嘅收入，佢就講到有一位拍過耽改戲嘅流量小生未有受到減薪影響，片酬就可以保持喺3,000萬左右，即被網友估係近年拍BL劇上位嘅頂流肖戰。