當年被迫退出2PM　朴宰范轉行做老闆有運行

現年34歲的韓裔美籍男歌手朴宰范活躍於韓國Hip hop及R&B界，曾是AOMG事務所及H1GHR MUSIC RECORDS事務所的老闆，他早前宣布退下來，很多人都誤會他是打算退出樂壇，不過其後他推出歌曲《GANADARA》，更找到靚聲歌后IU獻聲，歌曲大受歡迎，橫掃多個音樂排行榜冠軍。

朴宰范其實是男團出身，他於2008年9月以2PM隊長身份出道，但他於2009年9月被爆過往曾在社交網發文指在韓國的生活很辛苦，當時的節目《PD手冊》卻錯誤翻譯他寫的文章，指他是侮辱韓國，雖然所屬的JYP事務所知道是誤會，但最後還是因為事件引起了很大爭議而決定讓朴宰范離開2PM，引起大批粉絲不滿。

朴宰范在離開JYP事務所後開始作個人發展，他在2013年成為獨立廠牌AOMG，簽約Hip hop及R&B風格的歌手，旗下歌手包括人氣歌手Simon D、Gray、Loco及男團GOT7成員宥謙等，朴宰范於2017年再宣布設立新公司H1GHR MUSIC，簽約Woogie、Sik-K、pH-1等韓國藝人及 Yultron、Avatar darko、Raz Simone、Jarv Dee等海外藝人，兩間公司已發展得有聲有色，而朴宰范今年初就宣布卸任兩間公司的社長職位，並宣布設立新公司MORE VISION，更透露計劃推出新男團，令樂迷十分期待。