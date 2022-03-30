Jungkook確診勁精神　J-Hope解除隔離將赴美會合隊友

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）將於4月3日出席在美國拉斯維加斯舉行的樂壇盛事《格林美音樂獎》，並會於4月8、9、15及16日在當地舉行演唱會，部分成員已出發往當地為演出做準備。

不過成員J-Hope就因為於本月24日確診新冠肺炎而仍未出發，他昨晚（29日）透過官方粉絲平台發文，透露已經康復，着粉絲不用擔心：「大家很擔心吧？我非常安好，在隔離期間有好好吃飯和好好睡覺，很快就好起來了，雖然在很重要的時期確診而會感到很擔心，但因為事情已經發生了，我就抱着『好好吃藥和好好休息，快些恢復，以好的面貌跟大家見面』的心態度過隔離期。」他表示現在已經解除隔離，將跟隨程序盡快出國回合隊友。

另外，隊友Jungkook於本月27日出發到拉斯維加斯後感到喉嚨不適，翌日確診，現時正在當地進行隔離，他今日（30日）在社交網上載在房間內跟着音樂跳舞的短片，又說：「我現在很好，為了身體不會硬綁綁，正在不停郁動，因為怕吃完就躺着會長肉，我正在努力管理身體，大家不用太擔心，快些見面吧！」隊友V就留言：「看看他的舞姿，新冠已經敗給Jungkook了，我那時候動也不能動。」

另外，女團Red Velvet成員Seulgi今日（30日）證實染疫，所屬的SM事務所指她現時沒有出現病徵，已暫停所有活動，進行居家隔離，隊友Wendy雖然自行做快速測試時沒有顯示確診，但會再進行核酸檢測，組合將缺席明日（31日）及後日（1日）錄影的音樂節目《M Countdown》及《Music Bank》。