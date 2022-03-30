【簡潔生活學】請理智為家居儲備

早前，令人擔憂的全民檢測或需禁足而引發的超市「清零」，隨着特首宣布暫緩也告一段落。作為香港人，當然也明白那種不安，不過，我們也要保持理智，現在看看，那時瘋狂搶購的食物是否已過期而浪費了？或者那些食物，你根本是不會吃的？有沒有想過，有其他人比起你更急切需要那些食物或物品呢？

為了珍惜寶貴的資源，不如冷靜地計畫怎樣作家居儲備，以下是個人分享，可分成3大類：

1.食物

儲糧之目的，是希望少出街減少接觸病菌，或者在貨品供不應求時，家裏還有一定的供應，假設一家4口，3餐在家吃，一星期大概儲4至5天分量的食物已足夠，可以嘗試計算一天3餐到底吃甚麼，再推算5天的需要，至於星期六、日可考慮叫外賣，讓家中大廚休息一下。

由於蔬菜類是不能儲存太久，建議選擇西蘭花、椰菜花等。另外西芹、紅蘿蔔、番茄、瓜類、菇類都是不錯之選，可以保存約一星期。

急凍肉類如海鮮（蝦仁、帶子、魚）及雞胸、豬扒等，這些食物都是比較易處理，菜式變化也比較多，而且營養較佳。盡量採用一入一出 （Stock in Stock out）的方法，一星期吃完才去補貨。

2.消毒物品

疫情初期，搶購消毒用品的情形令人「難忘」，現在供貨量充足且穩定。儲備同樣以一家四口為例，如果每人每天也需要外出，一星期一個人需要7個口罩，4個人便需要28個口罩，所以儲存量只需要足夠一至兩星期便可以，尤其現在很多都是在家工作或上學，口罩數量便不需太多。囤積太多口罩反而浪費地方儲存。清潔消毒液，其實一至兩支都已經足夠用兩至三星期左右，而最常用的漂白水，存放太久也會減低殺菌能力，所以不用太多儲貨。

建議用一個膠箱或儲物格作標準，若以上物品已沒空位放，即代表不要再買了。

3.日常用品

很多家庭主婦因為「特價」便會大量買入日常用品，如洗潔精、洗衣粉、廁紙或者沖涼液，其實這類用品只需要一支存量便足夠，由於牌子選擇甚多，即使你用開的缺貨，也可以用其他取代，生活也不會大受影響。至於廁紙，相對上可以留多一至兩條，曾經見過有些人堆滿整個窗台，實在誇張！其實也浪費空間，除非到超市的路程十分之遙遠， 或者老人家行動不便，否則切勿過分儲存日常用品。

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Profile：Kitty Wong

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