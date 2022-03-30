霸氣飛行「臀」　全球之最

還記得疫情期間有旅行社跟航空公司合作推出「Flycation」嗎？原來在很多人眼中，搭飛機出行並非純粹為了快捷、方便，還被視為一種有趣體驗，於是有飛行器生產商斥資開發一款霸氣十足的「飛行臀」，不但Size媲美一個足球場，還可於空中持續飛行5天，加上一應俱全的設施，讓乘客可過足飛行癮！

體積巨型 媲美足球場

外形酷似人類屁股、有「The Flying Bum」（飛行臀）之稱的巨型混合飛船「Airlander 10」，由英國公司Hybrid Air Vehicles設計，前身是一艘應美國軍方要求而研發的「長時間滯空多用途飛行器」。先由它的巨型機身說起，長92米、闊（即翼展長度）43.5米、高26米，Size相當於一個標準足球場！其載重量，最多可達10噸，在載客情況下，能於空中停留最多5天。若以50節的巡航速度飛行，則可為乘客提供三日兩夜、長達2,000海里的空中旅行。

客艙寬敞 布局具彈性

內飾方面，客艙長度為46米的「Airlander 10」，由英國公司Design Q負責，布局具彈性，若作短程飛行之用，可配置90至100個座位；亦可劃出8間雙人套房，兼配備景觀一流的休息室、酒吧、廚房、衞浴設施等等，給乘客提供5星級的豪華生活體驗。

性能方面，作為一艘混合飛船（Hybrid airships），它的浮力分別來自機身上方的氦氣氣囊和機體的空氣動力設計，兩者的配合令它可飛至20,000英呎高空，實現長達4,000海里的航程。再者，它可於任何平地起飛和降落，方便接載乘客到不同地方探險。

規格表

機身長度：92米

翼展長度：43.5米

高度：26米

重量：20噸

最大載重：10噸

巡航速度：148公里/小時（80節）

最低滯空速度：37公里/小時（20節）

最長滯空時間：5天