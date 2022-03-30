泰妍做主持嗌緊張　Brave Girls上《Queendom 2》望展現更多魅力

韓國Mnet的女偶像競賽節目《Queendom 2》將於明日（31日）首播，有份參賽的女團Brave Girls、VIVIZ、宇宙少女、本月少女及Kep1er與女歌手孝琳今日（31日）現身發布會，擔任主持的少女時代隊長泰妍亦有現身。

Brave Girls去年憑《Rollin'》一曲鹹魚翻生，成員玟瑩指在她們走紅之後經常都是表演《Rollin'》，沒有太多展現其他面貌的機會，希望能通過節目讓大家看到多樣化的魅力。宇宙少女隊長EXY則表示：「因為組合的人數眾多，平時在舞台上給大家看到每位成員的時間並不多，希望可以透過這個節目讓大家看到每位成員的實力。」

至於由GFriend成員SinB、Eunha與Umji就以新女團VIVIZ參賽，Umji表示：「希望能讓更多人認識VIVIZ這個名字，想讓大家看到我們的成長。」作為唯一以個人身份參賽的孝琳說：「說沒有壓力的話是謊言，希望讓大家看到我以個人身份努力活動的樣子。」

而泰妍就坦言自己雖然是主持，卻覺得像要參加比賽一樣緊張：「不過想到能親眼看到後輩們的傳奇演出，確實是很好的機會，所以不想錯過。」