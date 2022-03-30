本日日本：Miffy京都概念店　必掃零食雜貨

Miffy粉絲以後去日本旅行又有多個好去處了！專門經營手信的寺子屋，於今日（3月30日）在京都祗園新開設了一間以「Miffy × 點心時間」為主題的概念店「みっふぃーおやつ堂 by みっふぃーきっちん」。此店分為兩層，地下一層主打各類菓子、茶點及麵包，當中包括有Miffy頭形的Bolo餅，亦有包含了水果味Bolo餅及金平糖等多款菓子的Miffy大雜燴，及畫有Miffy多個不同表情的棉花糖等等。另外還有提供奶黃、朱古力加士多啤製及抹茶忌廉共3款口味的Miffy立方麵包，及印有Snuffy圖案的煉奶忌廉法國麵包棒等選擇，統統好睇又好食。而二樓則售賣各款廚房雜貨及設有打卡位，讓大家可盡情買手信及拍照留念，身為Miffy粉絲記得要到此一遊啊。

みっふぃーおやつ堂 by みっふぃーきっちん

地址：京都市東山區四条通大和大路東入祇園町南側572番2

營業時間：11:00am~7:30pm