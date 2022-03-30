梁芷珮到瑞典着三點式　玩冰火交替

藝人梁芷珮（Christy）主持的《芬蘭潮什麼》將於明晚（1日）起一連兩集，帶大家潮玩瑞典及芬蘭各大特色桑拿，感受當地人的桑拿傳統「冰火交替」外，還會帶大家到鄰近的愛沙尼亞，走訪坐擁600年歷史的馳名老藥店，及介紹兩大特色Outlet。

Christy到位於瑞典哈帕蘭達小鎮的「全世界最大桑拿」，三點式上陣進行體驗，該桑拿可容納過百人及每個角落均是打卡熱點，顧客更有機會欣賞雪景或仰望星空浸Hot Tub（熱水浴）。她同時走訪著名芬蘭演員開設的桑拿浴，該處勇奪不少設計大獎，更獲權威雜誌列為世界百大必去地方之一。雖然Christy兩次跳完冰水尖叫連場，兼面容扭曲，但仍大嘆超正：「感覺好似按摩咗1個鐘咁！」

至於愛沙尼亞最大特色景點，乃是1422年建立、有600年歷史的「全世界最耐歷史藥房」。Christy親身體驗及了解各種另類的古法藥方及療法，包括「生青蛙治喉嚨痛」大法：「以前啲人醫喉嚨痛有個偏方，就係將生青蛙放入口，因為青蛙嘅唾液會令你有麻痹嘅感覺。」她還試食及試做了特色送藥甜品「蜂蜜杏仁」，造型可愛。