UX300e Ultimate　凌志純電先驅

終於等到Lexus第一部純電量產車型在香港市場推出，它就是純電UX300e。全新UX300e既是Lexus Electrified計劃中的打頭陣之作，亦是UX家族的壓軸登場車型，其最大馬力及扭力分別達204PS及300Nm，是目前UX家族中的性能級代表。

輸港的是UX300e Ulimate，跟家族中搭載2.0L直四雙VVT-i引擎的UX200 和油電混合動力版UX250h，同是建基於具備輕量化、高剛性、低重心優點的GA-C（Global Architecture-Compact）底盤平台。 但它們當中最大分別是，純電策動的UX300e擁有更低的車身重心及1:1前後重量分布。這跟車載的54.3kWh高密度高壓鋰電池組置於車底中央位置及採用了輕量化的高效前置電馬達有關，令車身重心降低至離地530mm，較比 UX200的594mm還要低64mm。廠方更特別在車底額外加設支撐捍和將懸掛系統作全新調較，試駕時完全可感受到媲美中置引擎布局車型的靈動操控和穩紮過彎的動態駕駛感，尤其是選用Sport駕駛模式時。

車載高效動能回收系統，駕駛期間可透過設在軚環後方的動能回收撥片，作4段不同的動能回收強度調節。動能回收強度愈大，代表可愈快透過鬆開油門腳踏來實現減速甚至令車輛停下，期間完全毋須制動腳踏介入。透過進行動力回收的節能駕駛，續航力高達315km(WLTP)。至於充電時間，廠方未有正式公布，但以數學公式計算，用6.6kW AC交流電中速充電， 約8小時可充滿；若以50kW DC直流電快充，0-80%只需約50分鐘。

其他標準配備

規格表

車型：5門5座位電動SUV

電池：54.35kWh高壓鋰電池組

驅動：前軸電馬達、前輪驅動

最大馬力：204PS

最大扭力：300Nm

續航距離：305-315km(WLTP)

車身體積：4,495×1,840×1,525mm（長×闊×高）