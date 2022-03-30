Tyson Yoshi執導新歌MV　希望大眾唔好以貌取人

27歲人氣獨立歌手Tyson Yoshi之前推出最新派台歌《I don't smoke & I don't drink》。這次Tyson嘗試挑出自己安全地帶親身參與新歌MV執導工作，MV於網絡平台推出一星期已經衝破20萬點擊率。對於新歌能夠達到不錯的成績，Tyson表示自己也意想不到。

Tyson真情剖白一直以來的心聲，其實大眾對於自己樣貌造型及身上的紋身，早就賦予他壞男孩的形象。他希望能藉着新歌親身解說：「平日我唔吸煙，對上一次喝醉已經係3年前，平時就好似歌名一樣，唔食煙亦唔飲酒，只係鍾意做Gym操肌，希望大眾唔好單憑外貌而去斷定我人嘅生活模式。」

對於新歌製作過程，他說：「這首歌運用上比平時大幅度的Autotune，更在MV開始播放時，就有寫上警告字眼。」他隨即分享Autotune在外國歌手的歌曲經常使用，這技術也只是令歌曲更有質感，但在香港好像比較難接受。若果自己決定以後如果歌曲上有運用上較重Autotune，並在MV前加上警告。最後他笑說：「如果樂迷唔鍾意嘅話可以直接跳下首歌，我唔介意㗎，只想將更多唔同種類嘅音樂帶畀樂迷。」