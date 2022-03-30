埋嚟睇吓全新餐飲優惠　食得抵又食得好

為讓飲食業復甦，雖然還未領取消費券，各餐廳或品牌不遺餘力諗計提高消費意欲，推出各項飲食優惠，有用折扣、奉送美食等作招徠，就算未領到消費券，一樣咁抵。

堂食送叉燒

每次去燒臘店，總愛來一盒叉燒加餸，簡簡單單又一餐，佐敦Eaton HK米芝蓮一星中菜廳逸東軒於星期一至日，午市期間主菜單有7折優惠，星期一至五有HK$38起堂食點心優惠。於4月1日至7日，所有堂食客人都可獲贈迷你招牌明爐蜜汁叉燒1份（數量有限，送完即止）。另外，普慶餐廳於4月1日推出的海鮮饕宴自助午餐，於4月1日至7日惠顧的客人，可無限量任飲指定啤酒及汽水。

快閃優惠自由組合

酒店優惠仲有位於尖沙咀的The Mira Hong Kong，由即日起至4月6日於Mira eShop舉行春夏限定快閃優惠，推出3款現金禮券套裝，價值由HK$1,000起，每張面值均為HK$500，優惠仲要低至75折，可於6月30日前揀選住宿體驗、饌嘗美食、打造難忘活動或享受水療療程，最重要是禮券可同時享用，換句說話即以88折到最抵75折歎時尚住宿來個主題宅度假，或於星級食府歎優質宴盛等，選擇多元又夠機動性！

75折嘆早午餐

「餓」了旅行很久的香港人，簡簡單單都想去個短途旅行，尤其去泰國按摩揼骨、飽嘗街頭小食。尖沙咀泰國餐廳Mango Tree剛推出「饗泰周末早午餐」，前菜有鮮鮑魚配泰式辣汁、香草牛油焗帶子、炭燒河蝦、香脆鯰魚青杧果沙律，主菜可揀選半隻招牌泰北燒雞、泰式滷水豬手、黃咖喱海鮮、慢煮美國牛肋骨或蒜香胡椒燒羊扒等，配米飯、糯米飯或法包都無問題，最後以杧果糯米飯 、斑蘭千層糕和椰汁西米糕作結，加指定價錢可享用砂煲蟹肉魚翅湯或2小時無限暢飲意大利氣酒酒及紅白餐酒。若客人預先訂座或讚好餐廳指定社交平台，可享約75折優惠。