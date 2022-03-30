聲夢CP︱潘靜文張馳豪樂做螢幕情侶：粉絲好Buy！

《聲夢》學員張馳豪（Aska）及潘靜文（Sherman）接受無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，大談成為螢幕CP感受。Sherman直言一度擔心Aska粉絲不接受：「初初有啲驚Fans會唔鍾意，好彩冇，佢哋仲幫我哋改咗個名叫『SherKa』，我都幾鍾意呢個名，好開心Fans好受落！」

談到二人首次合作拍攝劇集，Aska笑說：「《青春本我》首次劇本圍讀，導演講我哋係一對，我同佢立即對望咗一吓話Ok，但去到拍攝嘅時候，我覺得最難係忍笑。」Sherman說：「演戀人嘅時候，我要幻想當Aska係我好迷戀嘅偶像先得。」

對於被指合襯，Aska大讚Sherman說：「佢好開朗，如果有一啲負面嘅事情發生或者抨擊，佢好快就可以平復心情，而且佢又會令到大家好開心。」Sherman「回禮」，讚Aska幾乎零缺點：「如果真係要講嘅話，可能係我同佢咁文化好唔同，佢唔係喺香港長大，有時我講嗰啲本地笑話，佢唔係好明白。」

最近二人合作寫歌《你的晚安我的早餐》延續《青》劇角色，Aska謂：「呢個係林智樂（Felix）嘅主意，佢同我哋講不如作首歌繼續講吓你哋嘅角色。」Sherman直言創作過程有很多得着：「個主旋律係我細細個同朋友一齊諗，大約10年前啦，我覺得幾啱我哋呢一個角色同關係，咁我就拎咗出嚟交畀Aska，再延伸創作落去。」