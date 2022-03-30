疑與曹格鬧婚變　吳速玲剖白：以前總會委屈自己

有「金曲歌王」之稱嘅馬來西亞歌手曹格近日是非不斷，繼醉酒鬧事後，昨日（29日）又突然爆Seed，喺社交網發文鬧爆台灣綜藝大姐大藍沁湄：「可以不要帶我老婆出去人是（認識）男人嗎？」引來外間揣測佢與老婆吳速玲關係生變，而向來態度低調嘅吳速玲今日（30日）終於開腔，坦言以前會委屈自己承受不快事，直指：「人生中很多事情，遇到了才知道，真的沒有所謂的，早知道，以前我總會委屈自己去接受...現在看清楚了還是要去面對，面對了。我又要怎麼修復我傷，只能告訴自己會好的...面對傷痛是個課題，尤其內心的恐懼，恐懼感會讓我覺得無助害怕，它存在我內心深處，它就我現在面臨的課題，我在想老天爺應該正摸著鬍子說，這就是給堅強人的考驗，人生沒有過不去的事，最終只是個過程...如果你跟我一樣正面臨著人生中的考驗，一起加油，期待開心自在的自己快回來。」再引起網民揣測疑與曹格婚變。

事實上曹格與吳速玲曾多次傳出婚變，吳速玲曾表明不滿曹格醉酒鬧事，曹格更在2013年公開發誓為了女兒戒酒，如今卻破戒，網民即估計係今次婚變疑雲嘅導火線，至於有台灣媒體聯絡吳速玲，佢只多次表示不會就此事作出回應。