葉巧琳新歌三台奪冠　師兄陳柏宇承諾執導MV

歌手葉巧琳（Mischa）昨晚（29日）舉行直播騷第3場，向粉絲報喜兼透露新歌《難道我還未夠難》先後在叱咤樂壇流行榜及新城勁爆本地榜中奪冠後，過去的周日更登上ViuTV音樂節目《Chill Club》推介榜的冠軍位置，成為她入行以來第一首三台冠軍歌，她說：「真係非常之感恩！其實我好開心呢啲平台有播到我嘅歌，可以傳達到畀更加多人去聽，可以輸出更多能量畀大家共渡咁艱難嘅日子。」而新歌的MV網上點擊率已破百萬，可謂雙喜臨門，她更開玩笑指，為了下次再有逾百萬的點擊，寧願放棄主演MV的機會。Mischa表示早前獲同門陳柏宇（Jason）承諾為她執導MV，笑言也要看是否適合才能實行呢！

在疫情艱難時期，其新歌的歌名確是引起不少人的共鳴，Mischa在直播中亦有份享自己疫下的生活日常，她坦言現時每天都看到很多令人不愉快的新聞，而且不單止在香港發生，所以她寄願所有的不快都快點過去。好仲自認係超級宅女，疫情下足不出戶，她說：「除咗做嘢之外，百分之百我都喺屋企，搞到出街時有啲唔習慣。我上星期要做嘢，所以要揸車出去，大家都知上星期勁落雨，能見度非常之低，我喺公路上都真係有少少唔習慣，揸得好慢。」

Mischa仲講到煩惱每日三餐餐單，不禁喺鏡頭前大呻：「我真係好攰呀！」但她笑言只是要抒發一下，平日她會打機自娛。至於最治愈Mischa心靈的，相信就是她的貓主子們：「留喺屋企多咗，我發現我貓嘅了解又深咗，因為我喺屋企唔係打機就係對住啲貓，我會留意佢哋每日幾點會去廁所、去幾多次，同幾時會便便。如果有一日佢哋冇便便，我就非常之Panic，我會檢查佢哋嘅便便係咩形狀、Texture同顏色，又會去網上搜尋貓廁所。」期間Mischa又與同是貓奴的樂手Mike大談湊貓經，非常搞笑。