桃月梨子　改邪歸正做勇者

如果有得揀，大家都唔會選揀去擔任一個邪派角色。不過，有時做咗壞人都唔緊要，最重要就係識得及時改邪歸正，相信好快就能夠得人原諒。好似美人兒桃月梨子咁最近就成功改邪歸正，唔使再演啲魔女角色喇！

電眼巨乳

日本寫真界有好多女優都有第二個身份，例如早瀨彩、近藤雅係賽車女郎，至於伊織萌、Enako呢兩位萌妹就係知名嘅Cosplayer，而桃月梨子呢位近期人氣爆燈嘅索妹都係當中嘅一分子。

今年26歲嘅佢，面上散發出可愛萌味，猶如十八廿二嘅女優一樣，而且氣質俏麗可人兼帶仙氣，雙眼仲又大又有神，電力十足嘅明眸足以將男人迷到暈得一陣陣。仲有梨子比起伊織萌同Enako嘅身材更加火辣，上圍一對D奶又堅挺又有分量，胴體仲曲線誘人兼具健美感，配埋一身鮮嫩白滑美肌，吸睛指數高企，難怪吸引到出版商密密佢拍攝寫真作品。

成功轉型

梨子未拍寫真之前，其實係一位Cosplayer，因為樣子漂亮又好身材，得到藝能界賞識，搵佢拍寫真又演出電視節目。據講佢亦曾經做過美容診所嘅助理護士，能夠成功加入藝能界，咁就梗係唔撈做明星好過啦，而佢亦好快獲得重用，2020年憑住特攝片集《魔進戰隊煌輝者》扮演邪惡角色巫女幽頓娜而人氣急升添！

不過近期梨子成功改邪歸正，喺電視劇《一個普通勇者來了現代》中扮演女勇者同男主角一齊對付大魔王。另外，佢亦有份參演由漫畫改編嘅電影《THE 3名樣》，今個月會喺日本上映，到時應該會令梨子嘅名氣再進一步提升喇！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎4吋

三圍：34D-23-33

桃月梨子工作多多，透過社交網就可以知道佢最近又演出邊一個電視節目，亦可以留意到阿妹最近玩緊咩遊戲睇緊咩動漫添，粉絲們一定唔可錯過！