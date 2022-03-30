汪小菲小S隔空罵戰　張蘭護兒：覺得被誹謗就搵律師

台灣女星大S（徐熙媛）去年同內地富二代汪小菲離婚，近4個月後即閃嫁南韓老公具俊曄，而阿妹小S（徐熙娣）將家姐再婚一事擺入自家節目討論，點知成功激嬲前姐夫汪小菲，搞到對方由尋晚（29日）開始就喺網上大鬧佢多事，又叫佢唔好再「欺人太甚」，加上小S以佛偈回覆，頓變隔空罵戰。

估唔到大S前奶奶張蘭今次都加入戰局，今日（30日）上午照慣例開Live，佢仲乘機回應事件：「好男不跟女鬥，不跟人家鬥也罷，心胸放大一點，格局放大一點…有些人愛胡說、蹭熱度，我們做企業的，就只管把企業做好就好。誰的熱度也不用蹭，是吧？這都是雙刃劍，明白吧？被人傷害多了，成長也就快了，所以別計較這些。」

張蘭又意有所指咁勸大家唔好成日怪人害自己，又似係安慰阿仔汪小菲：「別老指摘別人，誰能傷害你啊，咱們都是在這過程中都是叫付出，不叫傷害。每天過日子都值得慶祝，天天都得過得好。不要無事生非，知道嗎？寶貝？」

不過張蘭愈講愈激動，句句擲地有聲，更疑似回應小S嘅佛偈：「你家裏的事，就家裏自己解決，沒有甚麼公道不公道的！如若覺得遭誹謗，找律師就好。家裏的事少讓婆婆參與，少讓你媽參與，兩口子的事，如果做媳婦一受點氣就回娘家了，會發現愈來愈亂，小事就變成大事了。家醜不可外揚，少跟閨密或回家嘮叨，你好事的時候怎麼不說啊？給社會帶來負能量的我們不做，咱不做缺了小德的事，應該給未來孩子樹立點正確的價值觀，社會不需要負能量。」雖然佢說話明顯有弦外之音，不過態度比起阿仔汪小菲就理智得多，即被大批網友嗌佢唔好太過上心，等仔仔同前新抱佢哋自己解決。