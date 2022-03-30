迷人樣貌加上出眾嘅身材，呢啲都係作為網紅嘅必要條件，不過要喺芸芸索爆網紅之中脫穎而出，單靠靚樣同性感係唔夠嘅，泰國網紅Alisa Rattanachawangkul就深明呢個道理，更憑住口才稱霸。

動靜皆宜

喺唔少人眼中，泰國女郎雖然樣靚身材正，但係膚色偏深，因而會扣咗少少分數。但其實呢個睇法就大錯特錯喇，皆因家陣好多泰國妹都膚色嫩白，身材更係超吸睛，好似呢位喺IG上擁有逾19萬粉絲，Facebook更有超過42萬人追蹤嘅泰國網紅Alisa Rattanachawangkul就係其中之一。

作為超人氣網紅嘅佢，同時亦係一位模特兒，外形自然相當有睇頭，氣質綺麗高雅又五官標致，經常以唔同造型示人，例如扮文青時書卷味十足，可謂入型入格，而換上少布嘅性感泳衣時，卻又艷麗迷人，火辣嘅身材更係勁養眼，憑住動靜皆宜嘅形象而迷倒一眾粉絲。

真情流露

除咗外形夠正之外，佢仲有一個強項令人氣爆升，就係口才了得。原來佢唔單止喺網上派福利相，仲經常進行直播，大講甜言蜜語氹粉絲又得，好幽默咁講笑話令人笑到爆肚又得，打機打到面紅耳熱真情流露亦得，正係佢出色嘅口才，令到直播時觀看人數每次都勁到爆！

問到佢喺網紅、模特兒及直播女主持當中，最鍾意邊一份工作時，佢坦言最愛始終係女主播，原因係佢好享受喺演出時跟粉絲互動，尤其係當聽到粉絲嘅鼓勵時，都會令佢相當有滿足感，而且佢變得更有動力。

Alisa Rattanachawangkul呢個名真係又長又難記，所以大家不妨記住佢嘅網名ladyicealisa，佢嘅IG有逾280個貼文，當中除咗有好多大尺度性感寫真照片外，仲有唔少着校服扮純情學生妹造型照，果然係動靜皆宜，各有吸引力。

同場加映

隆胸脫星真「爆」乳

爆乳脫星好吸睛，個個都以波會友，而且人氣高企，因此自覺唔夠大波嘅脫星都甘願冒風險去隆胸，甚至隆上癮，心口掛住一對籃球大到嚇人，結果有位脫星就因為咁搞到「爆波」，後果相當嚴重！

英國著名爆乳脫星Sophie Anderson，早前喺社交網分享咗一條自拍片，當中見到佢對波邊大邊細，原來係發生「爆波慘劇。據佢講，近年左乳出現4次感染，於是便做手術抽取膿液，卻喺手術期間隆胸填充物突然爆裂，為免令感染情況惡化，醫生便取出填充物，結果就出現左右鴛鴦波情況。手術後佢左乳遺下大窿，因此佢喺網上哭訴慘況，並喺籌款網站Gofundme希望可以籌到2萬英鎊用嚟重建乳房，結果幾日就獲得超過350位善長捐款，並籌得7千英鎊，令佢相當感動。