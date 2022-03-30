食腦3子搞生意內訌！何廣沛郭子豪力數奶仔三宗罪

何廣沛、郭子豪、方紹聰（奶仔）因無綫劇《食腦喪B》而成為好友，去年3月更「挑戰友誼」齊齊搞網上頻道及製作公司，並投資接近7位數字，於「疫」市下有此決定都可謂相當大膽！

雖然公司只開了短短1年時間，但所製作的網上節目以及廣告，都獲得不少讚賞，雖然暫仍未回本，但他們已贏得口碑，並獲封為「食腦3子」！一路以來，3兄弟都看似上下一心，但原來都曾經出現內訌，矛頭直指方紹聰，3人早前於他們位於九龍灣八百多呎的「食腦總部」接受訪問，何廣沛和郭子豪大爆奶仔「三宗罪」，當中包括「有離心」、「冇機品」以及「龜速王」。

郭子豪表示：「我哋有好多個電話群組Group，都係關於工作，但係奶仔永遠都唔覆，成日話忙，都只係一個藉口嚟。」在旁的何廣沛亦指：「除咗呢樣嘢，仲有好多嘢都好慢，呢個Office好多嘢都係我去搜羅同買，有啲都叫咗佢幫手，好似上網咁，點知等咗成個幾月都未搞到。」不過，論到最傷感情，當然是奶仔原來曾經想過獨自向外闖，子豪覺得奶仔此舉會有機會影響到公司的聲譽，故一度想踢走他，子豪謂：「我哋3個一齊做嘢，如果邊一個有醜聞，都會影響其他兩個，我擔心佢出去做啲嘢會影響到公司嘅名聲，所以，特登搵佢坐低傾，並且分三個角色同佢講，分別係Department Head、同事以及兄弟，頭兩個身份嘅結論都係要踢佢走，但唯獨兄弟呢個角色唔踢，雖然2比1，但最終感性贏過理性，決定畀佢留番低。」何廣沛亦補充，大家可以繼續行落去，最主要是奶仔肯坦白同埋知錯能改，他謂：「其實由初初合作到依家，佢出現嘅問題，都好快會改，而向外闖個件事，我同子豪諗過，如果我哋問佢，佢仲隱瞞嘅話，大家就冇可能再合作，但佢好坦白咁講晒出嚟。」

忽變「罪人」的奶仔直言，由頭至尾都沒有想過要欺騙兩位兄弟，他說：「由始至終，我都冇諗過要隱瞞，我有乜嘢決定都一定會講晒畀佢哋聽。」雨過天青，奶仔最終都沒有「身兼兩職」，繼續全心全意跟子豪及合廣沛拍住上，子豪努力搵Job兼做領導人，廣沛搞好內務工作，奶仔負責度橋，大家都非常努力，子豪為了希望找些重量級人物合作，還不惜膽粗粗在社交網平台聯絡張家輝、古天樂以及劉青雲，他謂：「因為我哋有條短片係關於佢哋3個合作嘅電影，所以我嘗試去搵，當然冇人理我啦，哈哈！」子豪更直言會經常看電話簿，看有甚麼認識的人可以合作，令他們製作的節目更加豐富，非常用心。