傅珮嘉台式餐廳遭爆竊失2萬元　估計賊人經濟拮据犯案

由藝人傅珮嘉開設、位於荃灣的台式餐廳，今晨（30日）有職員返回上班時，發現後門玻璃窗爆裂，場內有被搜掠痕迹，懷疑被人爆竊，於是報警。警員到場翻查閉路電視影片，懷疑賊人扑爆餐廳後門玻璃後，伸手開鎖潛入擸財，經點算後相信餐廳一個夾萬被撬毀，約2萬港元現金不翼而飛。

傅珮嘉在社交網站發長文講述事件，指疫情數年間，社會上誰不也在捱，各行各業皆生意慘淡，每天大家都擔驚受怕硬著頭皮生活著，其餐廳亦須忍痛調配人手削減開支，幸得同事們理解願意共渡難關，總覺得再忍一忍堅持定會撐過去，但就在3月的尾聲發生了這件事，他們都感到相當無奈，有些人可能覺得2萬元不算多，但卻是大家在逆境中付出努力賺取的金錢，從閉路電視中看到爆竊者的樣子，估計是40至50歲左右的中年男子，由於店內有毀壞破損所以必須報警處理，不過其實只是走正常流程，追溯到的機會應該也不大。

最後她謂，得知消息後她一直在想，這位盜竊的男子可能也是遇上經濟拮据，迫不得已才做這樣的事，如果這2萬元可以幫到他，倒是轉念期望能夠暫時解決他的問題，但千萬不要再以身試法了，至於他們，錢可以再努力去賺，只是希望這種雪上加霜的事不要再發生了，亦盼疫情早日結束，大家都得以重回軌道正常生活。