【是日通勝】

農曆二月廿九

壬寅年 癸卯月 癸未日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、動土、嫁娶

忌：詞訟、針灸、作樑

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：12、28、37、46

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：很多事情要你親自處理，少一點耐性也不行。

金牛座：投資市場較波動，宜靜觀其變，勿輕舉妄動。

雙子座：腦袋沒有一刻可以閒下來，多用銀色助開運。

巨蟹座：財運欠佳，荷包大出血，是時候要過緊日子。

獅子座：頭腦有點遲鈍，易故步自封，令事業受影響。

處女座：事業運上升，有力達到別人無法企及的目標！

天秤座：處理人事問題要謹慎，操心大意會有手尾跟。

天蠍座：做人不宜鋒芒太露，保持低調有助避開麻煩。

人馬座：理財方面宜未雨綢繆，最好預留一筆應急錢。

山羊座：職場競爭比想像中激烈，易受負面情緒影響。

水瓶座：能者多勞，主動爭取工作機會，可獲成功感。

雙魚座：謀事要有耐性，急於求成易犯錯，荷包受損。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）兔 財運好

（跌）牛 麻煩多

鼠：心不在焉，判斷力差，易墮入騙財陷阱。

牛：是日沖煞，運勢欠佳，出現許多麻煩事。

虎：運氣好，自信爆棚，工作表現可圈可點。

兔：財源廣進，與人合作投資，有利可圖。

龍：桃花旺，單身者有異性緣，要好好把握。

蛇：競爭對手帶來壓力，宜忍讓不要硬碰硬。

馬：貴人助力強，適宜聚焦事業，發憤圖強。

羊：生活上遇到小挫折，沉着應對就能解決。

猴：社交運不錯，約會友人，可獲有利資訊。

雞：心浮氣躁，容易為一件小事而大發雷霆。

狗：霉運纏身，做事慢半拍，精神壓力大增。

豬：有錦上添花的運氣，謀事易獲貴人支持。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

物品預測未來

根據中原文化，每當嬰兒出世滿一年的時候，就要做「周歲」，在那一天祭祀神明祖先。

與此同時，在這一天還有一項很特別的儀式，叫做「試周」或「抓周」。這是甚麼來的呢？就是將十二種不同的物件，放在一個大竹籮裏，之後再讓嬰兒進入籮中，任由嬰兒隨手抓取其中一樣物件，從他所抓取的物品來為其預測未來的興趣、命運、前途等等。

基本上，這十二種物件是沒有固定的，通常會用諧音或意頭來準備。舉例，十二種物件可以是書（代表成為文人）、筆墨（代表成為書法家或畫家）、肉類（寓意能吃能喝，健健康康）、算盤或秤砣（代表成為商人）、銅錢（代表成為富翁）、印鑑（代表成為官吏）、石頭（代表成為地主）、尺規（象徵專業技師）、葱（寓意聰明才智）、玩具刀劍（象徵將軍）、芹菜（寓意勤奮勤力）、桔子（寓意吉祥如意）。這些物件換一個角度來看，其實是長輩們對嬰兒的祝福，多過預測的功效。

現代社會的文化教育水平那麼高，父母只要多留意自己小孩的品性及有興趣之事物，多加培養，不是比這些隨便抓取的物件來得更實在有用嗎？