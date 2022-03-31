網民嚴選臭檔藝人！Bosco蒙嘉慧格衰難服侍？

正所謂一樣米養百樣人，有「順得人」亦有難服侍又脾氣差嘅一群，而網上討論區就有不少來自各行各業的網民大爆「臭檔」明星一族。有網民就分享同事指「This on X仔」到他們餐廳食嘢時好難服侍，會鬧人，但自己就反而覺得對方冇乜嘢，仲好有禮貌，不少網民推測此「This on X仔」是黃宗澤，因為他的歌《Hey Boy》有句歌詞諧音與「This on X仔」類似。

另有一名於日本料理餐廳工作的網民，直指曾上邱淑貞一家，但就遭其女兒沈月投訴他偷拍，當時網民即時Show部手機畀佢睇以示清白，但該網民亦大讚沈月清純又靚女。而鄭伊健向來親民，不過老婆蒙嘉慧就被爆人品差又冇禮貌，，有喺髮型屋做嘢嘅網民爆料，指蒙嘉慧開口鬧人，他謂：「嗰時我做salon幫佢洗頭，當時師父坐喺隔離同佢吹水，我唔小心整濕咗佢，佢即刻發癲，跟住XX個師父，話『仲坐喺度，攞條毛巾嚟啦，你係咪冇腦㗎』。」不過事件已超過10年有多，相信蒙嘉慧跟得伊健多，依家應該隨和得多。

當中，就連日前向阿媽跪低，嚴重要要寫悔過書嘅梅啟明都入榜，網民仲搞笑稱佢為「遺產界KOL」，話佢正一鹹濕佬，畀100蚊貼士就想摸手仔。 亦有網民大爆藝人特別癖好，好似永遠只會一個人孤獨shopping嘅楊千嬅、問一句要等5分鐘先有反應嘅「遲鈍王」梁朝偉、要封試身室畀佢試衫嘅汪明荃等等。不過都有啲網民讚賞嘅影星，當中「宇宙最強」甄子丹就被讚超有禮貌，同老婆汪詩詩人前人後都咁恩愛。