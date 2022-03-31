愛情失意事業得意！江嘉敏勁得寵獲高層欽點賜教

回復單身的江嘉敏寄情工作，更獲公司安排擔任節目《講你都唔信》「壓軸主持」，經驗甚少的她坦言緊張，幸而獲高層曾勵珍親自授教，明顯得寵。

藝人江嘉敏剛剛與拍拖3年的圈外男友Anthony分手，失戀中的她寄情工作，正等待另一套回歸劇開拍之時，亦被公司安排她擔任目《講你都唔信》的主持。節目《講》內容踩界、出位，節目每晚都有一個主題給嘉賓輪流講故事，給大家估「真假」，嘉賓們爆得好興奮，好似家燕姐爆50年前登台險失身、郭子豪爆何廣沛醉酒男女都攬、波波自爆趴街露粉紅底等等，而江嘉敏向來性格坦率，說到要做此節目主持，她坦言：「做主持同嘉賓感覺好唔同，直頭係兩回事，準備嘅功課可能比較多，而且好考急才，做演員都有劇本，但主持就幾乎冇稿，考臨場發揮，所以我都有返去睇吓其他人做，同埋有向珍姐（曾勵珍）請教，不過有志偉哥同嘉樂哥睇住，我都冇咁緊張。」她又指起初都覺得好奇怪為何會找她做主持，「因為幾個主持入面，我嘅經驗係最少，幾乎冇做過咁，好在我同拍檔奶仔（方紹聰）合作多次，大家都有默契，佢都有叫我唔好緊張，盡量放鬆啲。」

說到成為「珍姐新寵」，有對方親自教導畀貼士時，她又謂：「因為我冇經驗，佢都想我做好啲，所以有教吓我啫！珍姐好好㗎，有時佢睇完啲playback都會畀意見我！」說到現時回復單身，珍姐有否叮嚀她專心事業時，她謂：「我一向都勤力工作㗎喎！」雖然節目令觀眾爆笑又有氣氛，不過據知做埋江嘉敏、方紹聰主持的3集後，節目便會煞停，監製陳志球受訪時被問到會否「添食」時，他坦言：「其實我都覺得可以繼續做落去，等我試吓同老闆（曾志偉）傾吓先。（係咪老闆冇期做呀？）呢個都係一個原因。」