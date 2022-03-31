「出爐影帝」韋史密夫摑完人拒絕離場將獲奧斯卡處分　

荷里活男星韋史密夫（Will Smith）早前於《奧斯卡金像獎》掌摑頒獎者好友基斯洛克（Chris Rock）一事有新進展，奧斯卡主辦單位美國影藝學院昨日（30日）再發聲明表示，將對韋進行「紀律處分程序」！

奧斯卡委員會指他違反影藝學院指引包括不適當的肢體接觸、騷擾或威脅等行為，損害了影藝學院的誠信，將對他進行紀律處分。聲明還指出，事發後大會曾一度要求他離場，但遭他拒絕：「當時我們就認為，必須採取不一樣的措施。」據知影藝學院預計在下月18日將召開另一場會議，屆時更進一步討論該對他作出那種紀律懲處，而大會在決定對他的處分之後，他亦有權透過書面答辯。此外，影藝學院亦在聲明中再度向基斯洛克、其他提名人士、頒獎嘉賓和觀眾道歉：「這原本應該是一個值得慶祝的大會。」有指事發後，奧斯卡的主席 David Rubin和行政總裁Dawn Hudson出面要求韋史密夫即時離場，因而激嬲他們，並在後台與韋的經理人拗大交。最後他們開會後決定韋因違反大會守則而向他作出處分。

至於一直對事件保持沉默的基斯，昨晚（30日）於美國波士頓舉行的楝篤笑中首次回應事件。他一出場，全場觀眾即時站立拍掌支持。之後他說：「大家過去周末過得點呀？」之後他落淚並說：「對於單嘢我其實冇咁Ｘ多嘢會講，所以如果你專登嚟聽嘢就。。。個騷我喺呢個周末之前已寫好晒。我仍處理緊所發生嘅嘢。」