未有度蜜月計劃　玄彬孫藝珍假請帖網上瘋傳

韓國40歲女星孫藝珍與39歲型男玄彬於2019年底合拍人氣韓劇《愛的迫降》而擦出愛火花，2人於去年元旦日被公開約會照，坦承已拍拖8個月，多次傳好事近的2人上月10日宣布將於3月結婚，獲大批好友及世界各地的粉絲送祝福。

事務所一直拒絕透露婚禮的舉行時間和地點，但早前有韓媒爆料指他們將於今日（31日）香港時間早上10點在首爾格蘭德華克山莊酒店的Aston House舉行戶外婚禮，今日有韓媒公開請帖，指婚禮的舉行時間是韓國時間下午4點（香港時間下午3點），而請帖中是使用2人的藝名，而非2人的真名金泰坪和孫彥眞，其後有媒體證實該請帖是偽造。

婚禮以非公開形式進行，大約招待200名賓客，當中不乏圈中紅星，而玄彬的老友張東健就被指已獲邀在婚禮上負責朗讀結婚祝賀詞，孫藝珍的好友李敏貞、孔孝真、嚴智媛和吳允兒等估計亦會出席。

據韓媒指，今早有大批傳媒在酒店附近守候，但因為酒店保安非常嚴密而難以進入，保安每次見到有車輛駛入，都會確認訪客是否在賓客名單之內，未獲邀的人士一律不可內進。

而玄彬去年10月豪擲48億韓圜（約3,100萬港元）搬到京畿道九里市峨川洞的「Walkerhill PODOVILL」豪宅，將成為2人的愛巢，而消息指他們暫時未有度蜜月的計劃。