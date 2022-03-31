英國男子組合The Wanted成員Tom Parker腦癌離世

英國男子組合The Wanted成員Tom Parker2020年10月宣布患上末期腦腫瘤。而今日（31日）就傳出他不幸離世的消息 ，終年33歲。

消息傳出後，組合亦透過官方社交網證實消息：「成員Max、Siva、Jay、Nathan 及整個The Wanted大家庭成員，都為Tom Park的離去而心碎」並透露他是在家人與成員的陪伴下安詳離世。組合讚揚Tom是好老公亦是好爸爸：「言詞無法表達我們心中的失落與悲傷，Tom永遠在我們心中」。而Tom的妻子Kelsey亦在社交網宣布老公的死訊，並貼上他與子女的溫馨合照。令人哀傷！她讚揚老公的勇敢與病魔戰鬥到最後。有家人的朋友受訪Tom聽着樂隊Oasis的名曲《Live Forever》之下離世。而上周二（22日），他於社交網透露今年7月會推出自傳《Hope》講述抗癌的經過。

The Wanted於2009年出道，曾紅極一時。直至2014年宣布解散，直到去年9月才宣布回歸樂壇。本月初他們更為Tom舉行了一場演唱會，當時Tom的身體已好虐弱要在台上坐着表演。