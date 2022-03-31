4月派消費券　買波鞋有着數

政府即將派發新一輪消費券，大家諗好點用未？首期5千蚊買奢侈品牌產品未必夠，卻點都夠買鞋，再加上不少鞋履及運動品牌乘勢推出購物優惠，有些更低至五折，認真吸引！即刻帶大家睇有咩平靚鞋款，值得入手！

舒適休閒之選

以舒適出名的Cole Haan鞋履，特別推出消費券門市優惠。由4月7日起，凡於品牌專門店（Outlets除外)）使用政府電子消費券購物滿$1,000，即可獲贈$1,000現金券。品牌近日有兩款專利鞋款登場，其一是FlowerFoam™ 的Generation ZERØGRAND II系列，男女款都有4色選擇，適合營造不同風格的休閒運動造型。鞋身物料當中，有至少25%為天然蒲公英橡膠，輕盈的FlowerFoam™ 外底有助吸收衝擊力，能夠提供全天候緩衝和力量回彈。至於另一款Move Makers別注系列，則是女設計師精心為女性而設，鞋款注入大膽活力色彩，時尚感十足，適合現代女生的不同配襯需求。

一網打盡靚折波鞋

如果太忙或懶得上街買鞋，網上買鞋一樣有優惠。好似英國購物網站FARFETCH最近就推出折扣優惠。大家可用消費券入去買各大品牌的運動鞋，部分鞋款更低至5折，一次過掃多對都唔肉痛。如果喜愛機能款式的話，由Reebok推出的Zig Kinetica II Edge Chunky Low-top Trainers正好合你心水，以越野跑鞋為藍本的設計充滿機能味道，配以厚實的Vibram鞋底，具十足的支撐力，令你跑得舒適。此外，亦可以半價6百元左右入手Nike Lahar Low登山靴，其外形復古，又兼具抓地力和包覆性，應滿足到不少山系型人的需求。假如你只求襯衫好睇，則可考慮百搭易襯的VEJA小白鞋，折後也是千元以內，用消費卷交易仲有錢剩，超開心！