懷疑早已患病　布斯韋利士被影到戴住耳機拍戲

荷里活影星布斯韋利士（Bruce Willis）突然宣布因患「失語症」將退出影壇，震驚全球娛樂界！而有傳媒爆料其實多年前布斯已出現認知問題，拍戲時要靠戴住耳機由工作人員讀對白他聽。

有消息指其實早在布斯女兒公布消息之前全行已知道布斯出現認知問題，是荷里活公開的秘密。知情者說：「所有人都知啦，幕前幕後都知道。佢要靠耳機拍戲。令佢拍戲時增加困難。」而製作團隊對此亦束手無策，惟有多用替身代勞。而2020年布斯拍攝電影《American Siege》時亦清楚見到他戴住耳機。而2015年，他演百老匯舞台劇《危情十日》（Misery）時亦被爆戴住耳機由工作人員「通水」讀對白來演。

布斯宣布因健康為由息影，一眾名人紅星都有於社交網留言回應。其中曾批評他的演出「佗衰家」令他執導的電影《警界雙殺》（Cop Out）失敗的美國導演奇雲史密夫（Kevin Smith）留言向他及家人道歉。他說：「在《警》老早之前，我已係布斯韋利士嘅忠實Fans，所以收到消息後令我心碎。佢愛演戲同唱歌，而失去這一切對佢嚟講肯定係好大打擊。我覺得自己係仆X，2010年咁樣投訴佢。對佢同家人好對唔住。」除了奇雲之外，曾公開批評布斯大貪的影星好友史泰龍（Sylvester Stallone）亦於社交網貼他們的合照並留言說：「我哋認識好耐，祈求你同美好嘅家庭一切最好。。。」