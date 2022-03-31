提早暑假「零」社交　細路疑有自閉症？

疫情下學童提早放暑假，小朋友被迫困在家中，小朋友除了無法放電，更嚴重影響社交能力，有家長甚至懷疑子女患上自閉症。今集《醫D病痛》就請來臨床心理學家黃沛霖博士，分享如何提升小朋友社交能力。

學童用Zoom上課，再加上提早放暑假，學習及社交能力固然大受影響，黃博士指小朋友的社交是依靠經驗，並不是靠口耳相傳學習得到，而且幼稚園至初小的小朋友影響最大，他表示：「佢哋會有社交退縮，冇出街一段時間，出到去有啲焦慮怕醜，唔肯同其他小朋友玩，甚至乎有家長懷疑佢係咪自閉症。」黃博士續稱：「自閉症係與生俱來腦部嘅發展障礙，唔會因疫情環境演變而出現。」但如果小朋友的社交能力持續走下陂，就要找專業人士幫忙。

要提升小朋友的社交能力，黃博士建議家中如果有兄弟姊妹，最佳的方法固然是一起去玩；假如沒有同輩溝通，家長可以跟他們嘗試角色扮演，模仿一些社交情景，從而令小朋友有更多機會，運用和學習社交技巧。此外，家長亦可以跟小朋友玩一些雙向的桌上遊戲，如UNO、大富翁、飛行棋等，讓他們有一個環境與他人互動，及發揮社交技巧，就是最好最自然的社交訓練。

小朋友終日留在家中，更會衍生情緒問題，尤其年紀愈小的小朋友，黃博士解釋他們不善於使用言語，通常會透過身體和脾氣表達，例如身體會出現肚痛等不適，而脾氣則會比平時忟憎。家長可以跟他們做一些放鬆練習：「先叫小朋友合埋眼，想像肚裏面有個氣球，然後吸氣吹脹氣球，再慢慢呼氣。」這種腹式呼吸法，能紓緩小朋友擔心緊張的情緒。