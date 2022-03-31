捲山頂道襲擊案　張利華自認醉酒斷片跌穿頭

藝人魏駿傑前妻張利華於29日，被指捲入一宗山頂道的襲擊案，胡國興幼子涉案被捕。有指警方及消防接報到場，發現34歲姓張女事主前額受傷流血，救護員將她送院治理。警方經調查後，拘捕涉案42歲姓胡男子，案件列作襲擊致造成實際身體傷害。胡否認襲擊女友，並指女友醉酒跌到受傷。當時由於女事主醉酒，暫時未能錄取口供。

到咗今日（31日）張利華終於上水，佢就喺社交網出Post交代受傷經過，據佢所講，張利華稱事發前喺朋友屋企作客，醉酒跌倒受傷，回家後佢發受傷相畀友人，對方即代為報警。張利華續堅稱事件係一場誤會，因此已向警方銷案，其回應內容如下︰

「To all my friends︰

我周一晚在朋友家吃飯，喝了很多酒，斷晒片，在朋友家洗手間跌破頭自己都不知道。之後司機送回家，回到家剛好女友人來電，我發了頭損的相給她，友人以為我被人襲擊，她就立刻報警。之後突然有警察來到我家，我朦朦朧朧被轉去醫院，都不知道發生了甚麼事。直到第二日晚才出院回家。

第二日跟我吃飯的朋友才告訴我，前一晚我在她家醉了跌倒，完全沒有人襲擊或打我。事情全是誤會一場，現在已無大礙。

多謝大家關心，昨晚已跟警方銷案，很抱歉事件對關心我的人造成影響，讓大家擔心了。」