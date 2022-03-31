懶人恩物　外賣新煮意

雖然話4月有機會放寬社交距離措施，不過相信大家依然有大把機會買外賣或選購即食包，無論是簡單醫肚的親民菜式或小食，又或為特別節日慶祝的高級美饌，坊間的餐廳都推出新煮意，無論中菜或西餐都有得揀，落過柯打就有得食，堪稱懶人恩物。

星級西日混搭菜

惹味的西班牙菜和精緻的日本菜看似風馬牛不相及，其實兩者結合後會擦出火花。中環米芝蓮一星創意西班牙X日本餐廳ANDO，旗下的美食自取外賣服務ANDŌ at Home ，近日推出新季菜單。藍龍蝦燉飯餐以日本北海道夢美人米配法國Brittany 藍龍蝦和西班牙風乾牛肉，湯底以鮮歐芹和雪蟹製作，適合2至3人分享。另一款摩登便堂盒，頂層是醃漬鰤魚、蝦肉配秘魯香辣aji amarillo黃椒醬等前菜，中層是主菜，有熊本和牛配焦香洋葱、日本雞蛋、拌飯素及牛肉醬，底層是阿根廷經典焦糖牛奶餅乾 、日本金橘、柚子啫喱及西柚薄荷慕斯，造型精緻又得體。

惹味薄餅

在家看電視、電影又或睇波，除了零食，一個分量十足的薄餅配汽水或啤酒最是方便飽肚。手工薄餅店The Pizza Project於灣仔及中環指定分店推出新口味的外賣手工薄餅，香蒜辣椒蝦薄餅以水牛芝士、蝦肉和墨西哥辣椒等作餡料，香辣刺激。素食雜錦薄餅有水牛芝士、啡蘑菇、雅枝竹和黑橄欖作配搭，食肉獸可揀鋪滿意式香腸、辣沙樂美腸、火腿和意大利豬腩肉的好L多肉薄餅，另外還有熱狗腸和薯條打造的熱狗薄餅和香氣迫人的松露薄餅，點1至2個都可以全家分享。

芝士拼盤

芝士配紅酒是完美組合，Classified由現時至6月，再次推出美味的外賣芝士拼盤，自取拼盤可選3或5款芝士，如Comté 12 mois Reserve du Chamet牛奶硬芝士、Crottins De Chavignol AOC 山羊芝士或富牛油香的Bleu D’Auvergne等，每個拼盤附有多士薄片和木梨果醬，除此之外，客人亦可揀選適合葡萄酒作配，邊品酒邊吃芝士，忙裏偷閒。

真空中菜美食包

廣大精深的中菜，易學難精，想自學都要點時間。火鍋廣東菜餐廳美味廚新推出10款「歸家抗疫」真空美食包，當中包括店內經典的水晶粉皮豉油雞及梅菜扣肉，另外還有玫瑰普洱茶熏雞、椰香咖喱雞、滷水乳鴿、咖喱牛筋肮腩、紅酒燴牛尾、清湯蘿蔔燉鹹牛脷、豉蜜欖角西班牙豬肋骨和甜酸京都骨，買回家後放於冰箱可儲存1至2星期，只要原包放入滾水煮20分鐘便可享用，想幾時食都無問題。