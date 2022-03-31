靈敢侶情：賣氣！嘥氣！一肚氣！

停工時，不想躲懶，於是試了多家高級餐廳，打算找點靈感，結果大多吃到搖頭。

試第一家餐廳，主打意大利菜，室內裝潢以啡色為主，燈飾如蠟燭光般柔和，給人舒服放鬆的氣氛。加上，音樂聲浪適中，空氣中亦沒有油煙或食物的氣味，所以感覺還不錯。

但當看到接待和點餐的職員均板着臉，我便心知不妙，這餐廳該是香港常見的「打卡」型，即是資金都投放在裝潢上，員工福利和食材質素出力省。

既然是意大利餐廳，點「龍蝦手製意粉」和「海膽燴飯」，該可試到廚師的手藝；友人說想吃點肉，於是加了「炭燒和牛西冷扒」，真的很好奇廚師怎樣將冷吃的海膽，配搭到很保溫的燴飯上。

才5分鐘，侍應已送來前菜，希望不是「高價快餐」。試一小匙南瓜湯，孜然味太濃，完全蓋過了南瓜的香甜，情形就如「蒜蓉開邊蒸（雪藏）蝦」，若蝦真的鮮甜，又怎會用搶味的蒜頭去蓋住鮮味？看看沙律的蔬菜，霉霉的，該是放久了，怪不得可以用快餐店的速度上菜。麵包嗎？Focaccia的厚度比我的中指還要長，但裏頭的氣孔不但細小，而且分布均衡，竟然加了酵母以外的膨脹劑，我還是不吃了。

將前菜擱在一旁，心裏希望主菜不要來得太像快餐，結果又是不消10分鐘，三款主菜都來了……

「龍蝦手製意粉」，意粉呈茶餐廳的「雪菜肉絲湯意」形狀，圓圓長長的，吃一口，沒有麥香或蛋香，是否手製，心照不宣。這個煮汁，水稀稀的，該又是「一物二用」的伎倆——用龍蝦湯去煮龍蝦意粉。我不是說不可以這樣做，但煮前也該將龍蝦湯蒸發，使其濃稠一點才用來拌意粉，就不會變成「微湯意」了。

至於「海膽燴飯」，最殺風景的，並非冰冷的海膽，而是那黏黏糊糊、腍腍爛爛的燴飯。意大利飯可不是芝士糯米飯，飯煮起後，飯粒該保持形狀，而且能在碟上如海浪般散開，口感上，亦應帶點我們香港人所說的「生米」。「炭燒和牛西冷扒」，沒有炭燒香氣，表面如烚牛肉，是否在「真空低溫烹調（Sous vide）」之後，忘了灼燒（Sear）？怪不得，熱度只是微暖。

常理去想，餐廳最重視的，該是食物質素、服務、衞生、環境，但香港的餐廳，多數將大量資金投放在裝潢和用具上，食材品質和員工反而放其次。結果，受罪的除了食客，還有前線的侍應：食客吃得一肚氣，侍應又受一肚氣，好端端一家餐廳變成賣氣。

還好，在試了數家餐廳之後，我終於遇上「平民價錢、低價食材、用心烹調、裝潢不錯」的餐廳，下次跟大家分享。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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