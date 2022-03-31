逾2億物業揸手　玄彬孫藝珍財產規模有如中小企

因拍人氣韓劇《愛的迫降》撻着的40歲女星孫藝珍與39歲男星玄彬，今日（31日）在首爾格蘭德華克山莊酒店的Aston House舉行戶外婚禮。

2人同樣是地產投資方面的高手，孫藝珍於2015年以93億韓圜（約6,130萬港元）買入位於首爾麻浦區的大樓，於2018年以135億韓圜（約8,900萬港元）賣出，勁賺42億韓圜（約2,770萬港元）的差價，她現時擁有位於首爾三成洞、價值60億韓圜（3,900萬港元）的高級別墅，而她亦於2020年以160億韓圜（約1億港元）購入位於首爾新沙洞的建築物。

至於玄彬就於2013年以48億韓圜（約3,100萬港元）購入位於首爾清潭洞的大樓，其後用27億韓圜（約1,770萬港元）將大樓改建成商業大廈，該大廈於2017年獲得首爾市建築優秀獎，現時市價估計達100億韓圜（約6,600萬港元）。而他於2009年以27億韓圜（約1,770萬港元）買下位於首爾銅雀區的高級別墅，去年以40億韓圜（約2,600萬港元）賣出，其後以48億韓圜（約3,100萬港元）購入位於九里市的豪宅頂樓，估計會成為他與孫藝珍的愛巢。2人的物業資產至少達2.36億港元，韓媒都形容2人的財產規模有如中小企業。