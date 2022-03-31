春夏向來是賞花好時節，可惜香港人要坐「疫監」，邊度都無得去！幸好想影靚花，香港一樣有好多賞花熱點，適逢最近唔少新相機推出，例如Kodak Step Touch就畀大家影完即刻印出靚相。

三合一功能

Step Touch一機包辦影相、攝錄及打印功能。白色機身長約120mm、厚25mm，輕鬆一手掌握。它搭載F2.2大光圈鏡頭可拍攝1,300萬像素相片及1,080p影片，同時備有彈出式閃光燈及HDR模式，低光環境也能拍攝清晰影像。操作設定則依賴機背3.5吋觸控屏幕，大圖示配中文介面容易上手。至於「即影即印」是其最大賣點，機內可放入2×3吋Zink Zero Ink相紙，透過「熱感應」技術進行打印，充滿電足夠印40張相。實測每張相打印時間約30秒，還可為相片加入不同濾鏡效果，又或加入相框等特效。另有專用《Kodak StepPrints》手機App，除提供亮度、色溫、模糊度等進階修改功能外，更支援拼貼相片及調校相紙白邊位置等。其他功能包括自拍計時等，並附設螺絲孔可安裝於三腳架上。

平玩Snapshot

同期Kodak仲有部Printomatic即影即有相機，內置500萬像素CMOS感光器及8mm、f/2大光圈廣角鏡頭，同樣支援Zero Ink打印技術，毋須墨盒便能打印出2x3吋Zink相紙。惟留意它不設屏幕，是故影相要靠取景器，直觀取景增添變數，令Snapshot更添玩味。提供彩色或黑白拍攝模式，內建400mAH充電電池，USB充電時間只需2小時，最高兼容32GB microSD記憶卡。跟機附有5張相紙，相紙防污、防水兼抗撕。

拍出3D花海

Canon EOS R5 C配備4,500萬像素全片幅CMOS影像感應器、8K@60P無限時影片攝錄及10-bit HEIF記錄功能，並兼容一系列RF鏡頭，用戶可將RF 5.2mm f/2.8L Dual Fisheye鏡頭安裝至機內，拍攝有趣的3D 180° VR影像，用來拍攝花海別具沉浸感！

呈現明暗變化

Panasonic全新數碼換鏡相機LUMIX GH6配備全新Live MOS感光元件，有效畫素2,520萬，相比上代GH5提升了20%以上，是現時Micro 4/3相機中最高。此機同時提供12+級動態範圍精確控制圖像色彩，有效重現花朵的光暗微妙變化。

遠距花卉抓拍

雖然Ricoh GR IIIx推出只有半年時間，但廠方已急不及待發表Urban Edition Special Limited Kit限量版。除GR Ring改為深藍色外，還追加全新功能，例如容許用戶拍攝時快速調撥景深；加入中央自動對焦模式以減低錯焦機會；以及增加3.5米抓拍能力，方便遠距離拍攝花卉。