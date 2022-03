和子女們一起在家抗疫的女星陳茵媺,除了照顧子女們的起居飲食,又要化身老師輔導功課外,更要做「大娛樂家」陪玩,她更成為女兒Camilla的「人肉玩具」!今日(31日)陳茵媺網晒多張身穿低胸晒V的性感照,相中的她拿着時下小朋友喜愛的大熱卡通人物「L.O.L. Surprise!驚喜寶貝」的洋娃娃,留言說女兒指她和洋娃娃撞樣:「Camilla says I look like one of her L.O.L dolls today.... 我真係 LOL 啦!」(Camilla說我貌似驚喜寶貝系列的其中一個洋娃娃,我真係LOL(laugh out loud )哈哈哈啦!)網民們笑指她的樣子真的標致得猶如洋娃娃,建議她可推出個人figure,銷情一定暢旺,因她比洋娃娃更可愛得意,同時更指她當媽媽真的不易,要做多功能母親,和子女們陪玩陪笑。