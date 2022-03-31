肩負社會責任　守護確診長者　保良局服務團隊協助營運首個暫託中心

【特約報道】第五波疫情來勢洶洶時，保良局應社會福利署邀請成立服務專隊，協助營運首個暫託中心，為醫院轉介的確診輕症長者，提供全天候照顧。專隊由保良局專業同工規劃，更組織不少有護理經驗而又熱心社區人士響應支援，大家同心攜手，為公營醫療紓解壓力。

點亮使命 凝聚伙伴 全心服務長者

最冷一天 燃亮使命熱心

彩榮路暫託中心營運指揮李浩淇(Dick)對中心成立的情景，仍歷歷在目---- 時值二月下旬的嚴寒時分，疫情嚴峻，他在星期日早上接到上級的指示，協助當天七個小時內籌組中心的運作。Dick是資深護士長，從事長者護理超過20年，他回想先前新聞報導長者需要露天待診的境況，就義不容辭，馬上接受挑戰。

暫託中心的第一夜

「暫託中心原本只是四個羽毛球場，什麼都沒有。」Dick與一眾保良局護理和社工同事發揮豐富的臨床經驗，當日臨場規劃中心所需，迅速分工，於極短時間內完成採購文儀日用品、基本醫療護理用品等，並調動保良局院舍的護理物資。奔波籌措過後，隨即迎來第一晚的23名長者，「那一晚，正是今年最嚴寒的一夜。」

由行政管理工作再度回歸前線，Dick自言很快重新上手，但叫他最深刻是團隊同事的非凡使命感，承擔每日達12小時的工作，大家的全心投入就令Dick十分感動，衷心感恩。

集結專業 全力以赴

由於入住中心的都是確診長者，保良局專隊每日在忙碌的服務中，都必須格外謹慎，嚴格執行防疫措施，保障每一個人的健康和安全，同時細心執行前線照護、關懷以及後勤支援的工作。

保良局安排屬下服務單位的專職人員前赴協助，來自不同單位的護士、物理治療師、社工等專職同工各司其職，在現場環境設備的限制下，同心優化中心的護理細節，力求所有長者得到適切的照護，得以早日康復。如為預防長者因長期卧床引起壓瘡，治療師制訂康復運動的防治方案；部份體弱長者有吞嚥障礙，護士憑其豐富經驗以鼻喉餵食；長者若有傷口，護士小心護理，跟進康復進展；社工緊密連繫持分者，讓中心得到充足物資，確保日常運作順暢。

專隊既有不同專業的同事，亦有不少熱心的社區人士響應號召，投身暫託中心服務。Dick形容他們各具學識經驗，並建立默契，團結互補，在專業同事的組織和指導下，有條不紊地承擔後勤、護理支援工作，成為護理服務的堅實後盾。他更深深體會到，暫託中心的工作既體現社會責任，也富有社會價值，能夠凝聚人心為香港出一分力。

中心24小時運作，團隊需管理達144張床的偌大場地，以及關顧不同長者的需要。Dick見證一批一批長者恢復健康，歡歡喜喜地離開，就感激照護及後勤團隊精誠付出，感謝各界對保良局的信任及不住的支持，期望早日戰勝疫情，完成使命。

暫託中心同事分享

關於彩榮路暫託中心

由社會福利署於彩榮路體育館緊急設立，保良局協助營運，另外香港大學醫學院及護理學院提供醫護支援。中心專門接收醫院管理局轉介或直接來自安老院舍，需要隔離的輕症長者，為他們提供起居照顧、飲食、醫療護理及情緒支援，並於長者康復後護送他們返回原居處。一個月以來，已服務超過450名長者。

保良與你 抗疫扶弱步履不停

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