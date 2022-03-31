周嘉洛生猛冇後遺症　戴祖儀腦霧𦧲晒脷

第五波疫情先後「中招」的周嘉洛、戴祖儀、林正峰與陳嘉慧早前已經康復並復工，他們今日（31日）下午於數碼港為無綫劇集《回歸》、《曙光》拍攝外景，拍攝戴祖儀霸氣地掌摑對手的戲份。劇組拍攝時相當謹慎，開工前要做快速檢測，演員停機後亦迅速戴上口罩，保障大家安全。

屬無綫首批中招的嘉洛受訪指已經復工半個月，當時中招有發燒、喉嚨痛的病徵，吃過退燒藥很快已痊愈，笑言可以好好享受假期，復工前再接受核酸檢測。問到可有後遺症？他說：「我就一路都好生猛，暫時好彩冇後遺症，有啲人話會有腦霧，我就覺得自己聰明咗。」戴祖儀笑說：「就係咁先擔心，前排好多人見到佢都問候佢，你腦霧呀。」嘉洛笑說：「我冇腦霧。」戴祖儀被問到可有腦霧後遺症笑說：「本身以為冇，頭先講台詞講得太多次，𦧲埋一嚿，即刻懷疑自己有後遺症，好彩我哋成班年紀算細，大家都好快好番。」

講到戴祖儀拍攝掌摑孫漢霖的戲份，相當霸氣，她笑言有參考荷里活男星韋史密夫（Will Smith）於奧斯卡頒獎禮的一幕，覺得是好好的例子，但稱並不鼓勵暴力，嘉洛則笑言也有交戲「助攻」。