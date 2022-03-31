世紀婚禮：孫仙婚紗 原來出自婚紗女王之手

玄彬和孫藝珍今天結婚，雖然婚禮以非公開形式進行，但從事務所早前釋出的婚照可見，孫仙的婚紗造型美若天仙，而玄彬就宛如白馬王子般優雅俊朗。（互聯網）

玄彬、孫藝珍今日舉行世紀婚禮，官方釋出兩位新人的婚紗照，像王子與公主結婚一樣，超級夢幻，孫仙的兩套婚紗更仙氣十足！仔細看她身上的白色婚紗，單肩薄紗Tube Dress疑似來自婚紗女王Vera Wang的設計，而另一套薄紗珠片芭蕾舞衣服領口設計婚紗，就像中東皇室至愛的婚禮品牌Elie Saab的出品。而玄彬的兩套西裝則是來自Tom Ford，一套純白，另一套是白色燕尾服搭配黑色領結和黑色西裝褲，就像是優雅的白馬王子。從婚紗與西裝的選擇上足以見到兩位的好品味，清新優雅的風格將新娘的氣質襯到滿分。

星級新娘之選

單肩薄紗Tube Dress像婚紗女王Vera Wang的2020年春季婚紗，以手工製不對稱的垂墜法式薄紗禮裙搭配哩士長裙。她的婚紗一直以來受到許多名人追捧，劉嘉玲、徐若瑄、Victoria Beckham、Ariana Grande等就在自己的大日子選擇穿上她的設計。最厲害的是當初Vera Wang還未踏入婚紗設計行業的時候，自己的第一套婚紗就是由自己打造的。簡約大方又不失獨特的設計，應該就是變成許多人Dream Wedding Dress的原因吧！

中東皇室最愛

另一套芭蕾舞服裝領口設計的珠片薄紗婚紗則像是Elie Saab的風格，Elie Saab是以往女星最愛的紅地氈戰袍設計師，而中東皇室約旦的拉妮雅王后也在結婚當日穿上他的婚紗。Elie Saab的設計是走高貴奢華路線，看到孫藝珍婚紗裙上大面積刺繡、珠片和柯根紗材質的花朵，就知道這條裙子應該價值不菲。