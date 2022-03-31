恨咗10年！JW王灝兒夢想成真同黃偉文合作出新歌

歌手JW（王灝兒）對上一首派台歌已經是兩年前的《小半生》，近日終於等到出新歌，入行10多年，她首次與黃偉文（Wyman）和翁厚樑（Howie）合作，令她開心到飛起說：「真係好開心依家喺呢間新公司，佢哋畀咗好大嘅空間我去做我鍾意嘅音樂，其實一直以來我都好想找Howie作首歌畀我，我同佢講佢即刻應承咗，其實上年四月Howie已經交咗首歌畀我，之後我同監製Randy講，我好想搵Wyman幫忙填詞，因為我從來都未試過有一首Wyman填詞嘅歌，我真係好想擁有一首，好感謝Randy，令到我夢想成真。」

新歌《納斯卡線》名字較為陌生，其實是位於秘魯納斯卡沙漠上的巨大地面圖形，有數以百計的圖形，出自簡單的綫條，以複雜排列構成魚類、蜘蛛、花、樹木、蜂鳥、猴子、貓等，這些圖形只要從高空俯望，就會看得好清楚。Wyman將暗戀的故事比喻為納斯卡線，在MV中JW飾演一個暗戀身邊好友兼工作夥伴嘅女仔，可惜對方一直不知道，只當她是工作好拍檔，當他將步伐走遠的時候，才感受到原來這份對他無微不至的情意一直就在身邊。

MV導演找來合作無間嘅Heison，他們由《矛盾一生》開始合作，更拍了不少MV，故大家好有默契。而MV男主角是JW以前讀彭秀慧戲劇班的同學，因一場嗌交戲，令他們好像回到上堂對戲的時候一樣，愈嗌愈開心，感覺好正。