張蘭開Live收小S電話　狂鬧對方爆汪小菲離婚真相

台灣女星徐熙媛（大S）再婚牽連到富二代前夫汪小菲同細妹小S（徐熙娣），齊齊展開罵戰，汪小菲不滿小S於節目上分享其姐同具俊曄嘅再婚過程。而徐媽媽亦作出回應，指兩邊都是自己嘅孩子，不管是誰都很疼，感到相當無奈。不過汪小菲回應前外母時則已態度軟化，佢留言：「那是因為我們將心比心！」

而張蘭仍然怒氣難消，繼續寸爆小S：「她一不留神把離婚的原因給說出來了，這個嘴真是惹禍的嘴呀！」更提到孫女小玥兒剛剛Like自己個Post：「這孩子不是培養出來的，一定是影響出來的。相信一個好女人會影響三代。」張蘭又喺Live中途突然接電話，稱係小S打嚟，佢第一句就話：「小S啊，你又惹禍了哈哈哈哈。」收線後佢表示：「她們的事情我管不了，也管不着，我們管好自己就行了。」不過電話另一邊係咪真係小S，真實性仍有待商榷。

今日（31日）具俊曄完成台灣入境手續後第一次於社交網發文，透露將於4月8日會喺台灣嘅夜店表演，暫時佢預計喺台灣停留2個月，嚟緊仲會同大S留喺台灣度蜜月，之後佢會同大S返韓國。不過佢目前仲未同外母以及小S見面，唔知佢哋見完面之後，具俊曄可唔可以順利帶同大S會一齊返韓國，定係最後留喺台灣定居呢？