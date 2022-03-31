湯盈盈被前度整傷留疤　錢嘉樂：又話我係你初戀

由「獎門人」曾志偉聯同錢嘉樂主持的無綫綜藝遊戲節目《講你都唔信》，在最新一集中請來「長情男子」隊的阮兆祥、鄧兆尊、何遠東大戰「娥要講故事」隊的商天娥、曹永廉、車婉婉以及「愛回家」隊的滕麗名、呂慧儀、湯盈盈，輪流大講「講你都唔信」古仔。

商天娥有備而來帶定「性感相」做道具，她透露入行初期獲邀約拍攝性感專輯，對方要求她「見少少」，商天娥擔心穿崩，對方遂要求她真空上陣，她思考一會後爽快答應，只要求清場。結果照片一經刊出，邀約她拍攝性感相的請求浪接浪，她大讚其中一輯性感相創意十足，要求她Tube Top上陣，更要她趴在鏡上兼滿頭花花進行拍攝，效果性感不足爆笑有餘。商天娥更拿出陳年剪報小心翻揭，但就被笑是：「家傳之寶」、「歷史文物」，又指她：「係咪初代𡃁模寫真呀？」、「冇料到喎，遮咗好多嘢喎！」她聞言反擊謂：「你哋究竟想睇咩啫？我又冇講大話！」

《愛．回家》劇組趣事

另外，滕麗名、呂慧儀輪流爆《愛．回家》劇組趣事，滕麗名指劇組不時有新血加入，有新入職助理編導曾鬧出不少笑話，有場戲講到他們收大信封，該名助理編導竟認真準備了一個「人咁大」的信封，另拍攝一場呂慧儀被求婚戲時，劇本寫着需要一箱「98年罅隙」紅酒，助理編導又真的準備了印有中文字的「98年罅隙」紅酒，非常爆笑！

至於湯盈盈就稱指手上的超長疤痕是因當年為男友「擋武器」所致，由於盈盈說至繪形繪聲，嘉樂聽至醋意大發，一邊大叫「我唔係好想聽呢個古仔」，一邊扮嬲走出鏡頭以外兼揚言：「我唔做喇！」邊苦笑邊搖頭待盈盈說畢整個故事的嘉樂，再度「回歸」大叫「我唔信」，之後又反問愛妻：「你又話我係你初戀嚟嘅？」隨即惹來哄堂大笑。阮兆祥事後指出由於主持行出廠景是大忌，故認為盈盈應是在講真話，嘉樂聞言再度激動謂：「我唔係主持，我係受害者」，最終盈盈在嘉樂「助攻」下成功騙過「長情男子」隊勝出比賽。