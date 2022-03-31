總有歌聲喺隔離｜蕭正楠區永權孖伍仲衡作抗疫歌

無綫全新綜藝節目《總有歌聲喺隔離》一連三集，為身處海外各地、但仍心繫香港的音樂人舉行線上音樂會。節目主持配搭新穎，由歌手出身的蕭正楠及區永權聯同音樂人伍仲衡擔任，他們更自封「伍BUD區蕭」，3人為節目攜手創作了名為《地球生病了》的疫情打氣歌曲，更「你一句我一句」透過WhatsApp群組為歌曲填詞，認真有心。

區永權與蕭正楠合作早有淵緣，二人於2020年疫情期間開啟Jam歌之路，並在網上視訊搞搞新意思，自封「期間限定」組合「一筆區蕭」定期上載自彈自唱Jam歌片段，包括《李香蘭》、《燕尾蝶》、《後來》及《夢一場》等。談到「一筆區蕭」的「誕生」過程，區永權憶述：「前年停車場撞到蕭正楠，大家傾開話搵啲嘢搞搞佢。跟住有一日去阿蕭屋企，佢老婆（黃翠如）仲話：『我老公話一齊唱歌喎』，初初我仲以為係唱K，點知佢攞住支生晒銹嘅結他出嚟，啲音又仲未Tune嘅，咁就無啦啦Jam咗第一首《李香蘭》喇。」

區永權笑言「一筆區蕭」選歌單過程非常嚴謹，會定期由「區蕭」、黃翠如及區永權太太四人進行建議及投票，選出每次獻唱曲目。他又指太太與翠如雖然沒有出鏡，但其實參與度高，除了會偶爾「聲音演出」，翠如更兼任形象及美術指導：「啲拍片角度全部都係翠如揀過同設計過，同埋佢都會幫我哋執吓啲頭髮、坐姿等等。」