最強O奶女優HITOMI　光榮引退

長路有盡時，再紅嘅AV女優都會有引退嘅一日，而喺今年將有一位「胸前偉大」嘅女優會同AV迷講再見，佢就係曾經做過寫真女優嘅O奶女優HITOMI！

J奶變O奶

唔少日本AV女優喺引退之後，依然會更新社交網，同粉絲分享吓近況，好似被稱為「人類最強BODY」嘅沖田杏梨，就不時喺網上晒吓自己嘅婚後生活，同埋嗰對激凸嘅L Cup爆乳！點解無端端提起杏梨？無他嘅，因為佢嘅好姊妹HITOMI會喺今個月引退，對於喜歡爆乳女優嘅AV迷嚟講，實在係一大損失，事關佢嘅上圍比杏梨更勁，狀態仲要愈嚟愈Fit，起初只係J Cup，條腰仲要幾粗吓，但近年不斷升Cup，家陣已經係O奶，腰圍變到得番24吋，搞到對奶比以前更激凸！

揚威國際

HITOMI喺2007年出道拍寫真，當時嘅藝名叫田中瞳，約一年之後就被AV廠SOD「捕獲」。拍AV期間，HITOMI可以話係揚威國際，皆因佢對波實在太大，有外國成人雜誌搵佢影相，仲連續3年獲得爆乳系雜誌《SCORELAND》頒發年度模特兒獎，後來更為人氣一直由2010年延續至2019年，所以獲該雜誌頒授十年模特兒獎。另外，日本AV界不時搵HITOMI擔任代表參加國際性成人娛樂展覽，認真威水！

用心演出

講番HITOMI嘅AV表現，可以話係出奇地好睇，一來佢擅長用一對驕人爆乳夾擊男優，二來佢喺每場床戰都好投入，激戰期間露出陶醉又緊張嘅表情，加上劇烈晃動嘅爆乳，相信任何AV迷都會睇到好滿足！不過，HITOMI早前宣布會喺4月正式結束女優生涯，希望佢可以帶嚟一部精彩嘅引退作，畀大家留番個難忘嘅紀念啦！