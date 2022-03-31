姜濤首次顯身拍「床照」舒服到一秒瞓着

人氣王姜濤向來是廣告界的寵兒，最近他應邀為護膚品拍廣告，並瞓身上陣拍攝。廣告中他身穿居家服於床上擺出多個甫士拍攝「床照」，展現鄰家暖男的溫柔帥氣。最近姜濤忙於新劇拍攝及構思新歌，缺乏休息，拍攝時因躺得太舒服竟差點睡著，他笑言：「我依家可以表演一秒瞓著！」另外，他又分享護膚心得，表示對護膚同人生有著一樣追求，都是靠七分努力，三分顏值。

而日前他在加拿大電台訪問中大談30歲前退休計劃，他表示想法依然不變，好想把最好的時光及表演留下來，然後過一些安靜的生活，他說：「可能因為呢一行太唔安靜，除咗上舞台，我覺得其他嘢唔係好適合我，我未必會喺呢一行Stay得太耐。」他好想學前輩周潤發的生活，更說：「我覺得佢好好呀，住喺山上面，得閒落嚟拍吓戲，呢個都係我理想嘅生活狀態。」

入行後姜濤覺得自己思想愈來愈成熟，他說：「啱啱入行嘅時候天真好多，依家嘅思想同以前差幾遠，可能呢幾年發生咗好嘢。」他坦言入行時沒有想太多，他說：「雖然身邊嘅人都會話，你愈入得耐愈放唔低，但我反而愈入得耐愈想放低。」30歲的他可能會轉行做演員或者幕後工作。

早前他首次參演電影《阿媽有咗第二個》，戲中他飾外賣仔，面對住前輩毛舜筠、導演彭秀慧，他坦言有一定壓力，因為他拍戲經驗不多，他表示前期的自己比較封閉，因為他不是一個容易打開心扉的人，但開拍前跟他們傾過偈後，他壓力反而冇咁大，合作完後大家也有保持聯絡，不時互相問好。他又拍攝新劇《季前賽》，他指這齣劇是他目前為止最鍾意的一部劇，問到邊個打籃球最好波？他說：「我覺得Stanley同Ian都好波，Edan都有進步，初頭我都覺得自己都唔差嘅，但見到大家都好勁，反而覺得自己渣咗好多。」

另外，問到他飾演肥仔或醜角能否接受？他笑說：「我一定好容易變番肥仔，接受接到？我就OK，但我公司接唔接受到呢，就未必喇，因為要做肥仔，可能要好長一段時間先可以減番；如果做醜角，我覺得冇乜所謂，以前包袱比較重啲，但依家對演戲嘅了解多咗，覺得冇乜嘢，演戲係另一個專業，你喺嗰個專業入面，你要做到嗰個角色，都冇話唔得嘅。」