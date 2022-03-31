柏安妮女兒許恩怡首拍M巾廣告　與女神蔡卓妍齊名

80年代女神柏安妮的女兒、現年18歲的許恩怡（Natalie），去年憑電影《燃野少年的天空》勇奪「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎頒獎典禮「最佳新人獎」，成功踏上娛樂圈舞台。年紀輕輕的她，現時學業和演藝同步發展，近日她接拍首個女性衞生用品廣告，因品牌過往只與楊丞琳、蔡卓妍、任家萱和宋祖兒等女神級合作，Natalie憑甜美笑容，獲邀參予其中，感覺榮幸。

廣告中她要展示舞姿，對自小學跳舞的她來說，可謂駕輕就熟，獲團隊大讚專業，她說：「雖然習慣拍跳舞，但要配合這次的音樂確實有點難，而且要在有不同的場景跳也是個挑戰，有些地方較窄及有些是斜坡，我要同時注意表情和留意機位，看mon上回帶，覺得拍攝的角度和光線好美，好喜歡。」拍攝分兩天進行，另一天要趕及太陽落山前完成三個場景，她說因風好大，頭髮經常被吹亂，幸未被大風打亂進度。Natalie希望疫情快點過去，繼續拍戲追夢，她說：「疫情下還能夠參與這麼多工作，已經算很幸運和順利，下半年我準備在內地和香港拍電影，同時還有繼續好好讀書學習，今年就會中學畢業。」