李施嬅免疫系統出事　無法開工感沮喪 　

藝人李施嬅去年年底開始便突然消失了一段時間，猶如人間蒸發一樣。今日（31日）她透過社交平台上載短片親解失蹤之謎，原來她經歷了一場大病。短片中見她戴上口罩、右手手臂插喉正在接受治療，她表示：「大家可能有留意到我去年9月、10月開始沒有工作，因為我患了病，去年年尾有醫生叫我做眼部手術，最終發現原來未好番，即是手術同我呢個病無關。」

她續指今年1、2月看了很多不同醫生，慶幸遇到一位眼科醫生為她仔細檢查，做了驗血、磁力共振以及X-ray，甚至做埋超聲波等不同的檢查，她表示：「最後得知原來患了有關免疫系統的病，呢個病幾複雜，同Jada Pinkett（珍達娉琦，韋史密夫老婆）類似，佢被攻擊頭髮所以甩晒，所以見到她好心痛，因為女仔咁好慘。我是免疫系統攻擊眼睛，所以眼睛出現好多問題，開不到工，對一個女仔來講，尤其是藝人好沮喪。Jada Pinkett都有做這個治療，好不幸沒有效，不過我感覺有點效，手指交叉動作好快好番，不過這個治療會令抵抗力大減，如果感染到新冠肺炎好大機會變重病，所以這段時間要好小心。」

對於劇集《金宵大廈2》即將播出，她無奈地表示因為要盡量少見人和無法配合宣傳，只能透過網上宣傳作配合，她希望大家支持劇集，大家可以透過社交平台留言給她以作互動，她還希望大家留意她唱的插曲《相愛萬年》，祝大家身心健康，保重。