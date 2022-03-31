誘惑性教育　點玩最舒服？

讀高小嗰陣，學校通常都會安排番一、兩堂性教育，但係內容主要教授基本性知識，同埋點樣保護自己，但講到點樣博取異性歡心？點樣喺床上同異性相處？全部都要靠自修，而對於成年人嚟講，睇四仔就係一個惡補性知識嘅途徑之一。

按出慾火

有性學家話，喺曳曳前，男女先嚟互相按摩，既能放鬆心情，又能起到挑逗作用，但實際效果係咪咁神奇？呢套由Fantasy Massage推出嘅《Who Hates Massages?!》，就話畀大家知情慾按摩係幾咁香艷嘅一回事。影片由Lacy Lennon、Laney Grey、Goldie Glock等索女演出，故事講述有位型男本來約咗富豪朋友喺屋企食飯，開門嗰陣見到一位索女，以為對方係朋友請嚟嘅按摩師，於是好唔客氣地享受對方提供嘅按摩服務，仲被按到慾火焚身，要嚟場床上肉搏先收到科。完事後，朋友終於蒲頭，原來索女係佢女友，呢次真係玩大咗……片中嘅按摩場面極度誘人，加埋連場香艷床戰，真係睇到人好想即刻去按摩呢！

真情流露

女仔點樣先可以迷倒男性？四仔片廠Vixen就話畀各位姊妹聽，只要天生夠索，唔使刻意做啲乜都能夠令男人起色心。唔信？呢套《Natural Beauties》就有辦你睇。影片由Sonya Blaze、Angelika Grays、Ashley Lane等脫星孭飛，個個都係樣索腿長腰纖幼嘅模特兒級靚女，片廠仲拍心口話呢班脫星嘅外形都係純天然冇加工，床上反應亦好自然，意思係佢哋嘅興奮表現發自內心，絕無造作，唔似某啲脫星咁，未入正題已經興奮到典嚟典去。唔知呢種玩自然演繹嘅床上演出，能否挑動你嘅情慾呢？

多角關係

如果有睇過美國四仔片廠Sweet Sinner製作嘅「The Seductress」系列，唔難發現片廠喺故事鋪排上好花心思，好似由Kenzie Taylor、Anna Claire Clouds同Aila Donovan合演嘅新作《The Seductress #3》，劇情都幾特別。話說Anna Claire Clouds因為犯官非，喺朋友介紹下，認識咗一位型男律師，結果春心蕩漾，同對方發生肉體關係，之後佢發現呢位律師同身邊兩位美艷女助手均有特殊關係，但喺呢個時候，佢已經對呢種錯綜複雜嘅情慾關係相當着迷，甚至可以用不能自拔嚟形容，你估佢最後會點做呢？影片嘅畫面好有美感，加上情節有啲懸疑，所以獲得唔少美國四仔迷嘅好評。