【是日通勝】

農曆三月初一

壬寅年 癸卯月 甲申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、祈福

忌：入宅、安門

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：4、15、26、37

幸運顏色：灰、藍

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：處理財務要保持理性，不夠審慎易負債收場。

金牛座：有伴侶者要學懂包容，勿執着對方錯處不放。

雙子座：有可能遇到無妄之災，謹記防人之心不可無。

巨蟹座：行事急躁，易對別人指指點點，小心犯眾憎。

獅子座：為前途操心，但世事難料，內心有種無力感。

處女座：謀事一波三折，讓你心煩，適宜向別人求助。

天秤座：人氣高企，無論說甚麼、做甚麼都有人支持！

天蠍座：今天宜會友，可望盡興，別拒絕友人的邀約。

人馬座：不宜見工的一天，有可能被競爭對手比下去。

山羊座：工作運一般，即使全力以赴，成績仍然欠佳。

水瓶座：以貌取人易跌眼鏡，今天要提防爛桃花纏身。

雙魚座：能專心處理手上的工作，對事業發展有幫助。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）羊 財運強

（跌）虎 易出錯

鼠：精力充沛，做事得心應手，易獲得掌聲。

牛：運勢平穩，謀事按部就班，成功機會大。

虎：是日沖煞，心不在焉，謀事易忽略細節。

兔：事業發展突飛猛進，各種煩惱統統消失。

龍：有機會獲上司嘉許，謹記滿招損的道理。

蛇：付出與回報成正比，今天應專注工作。

馬：宜抽空陪家人，哪怕是吃頓飯也覺滿足。

羊：財運非常好，收入增加，物質生活無憂。

猴：事業運強，獲同事支援，有望一展才華。

雞：投資風險高，勿輕舉妄動，宜靜觀其變。

狗：職場流言多，過分在意會令你飽受折騰。

豬：身邊多小人，謀事遇阻力，讓你很無奈。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

如何取吉祥寓意的網名？

網名是網友在虛擬世界的名稱，具有極高自由度，用戶可以依照自己的喜好來取名。很多朋友都希望自己的網名是最特別的一個，畢竟名字取得不好的話，對運勢會有一定影響。如何取一個有個性又帶有吉祥寓意的網名？下面要點不可不知。

1.符合自己的五行

不論真名、網名都要考慮自身五行八字的結合，不能出現與生肖相剋，或與自身五行相剋；如果某種五行過多就需要泄，過少就需要補。這樣的名字可改善運勢。

2.忌用負能量的名字

負能量應該理解為負面的情緒，如煩躁、悲傷、沮喪、痛苦、失望等。網名中含有灰暗、死亡之意的詞語，或隱含殺戮、霸道、淫邪等意思，對運勢不利，還會損耗你的正能量。

3.不要輕易變更

網名是我們在網路世界的名稱代號，也是交友的第一步，有些朋友會認為網名和現實沒關係，想改甚麼就改甚麼，於是三天兩頭輕易變換網名，這樣是對人際運有不利影響。

4.結合自己想要改善的運勢

起個適合自己的名字或者網名的話，能讓你好運連連，一旺到底。而作為改善運勢而取的網名，最好能根據自己的命理所喜五行來取，這樣才能真正起到改善運勢的作用。